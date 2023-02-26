Maccarthy Appiah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maccarthy Appiah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maccarthy Appiah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maccarthy Appiah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maccarthy Appiah 4 Ağustos 1996 tarihinde Asokwa şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Gana uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maccarthy Appiah Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maccarthy Appiah, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bibiani Gold Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Bibiani Gold Stars FC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Maccarthy Appiah'nin Bibiani Gold Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Maccarthy Appiah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maccarthy Appiah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Maccarthy Appiah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maccarthy Appiah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2017 yılında Ashanti Gold

31 Ocak 2023 yılında Gold Stars FC

Maccarthy Appiah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maccarthy Appiah şuan Bibiani Gold Stars FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Asokwa Deportivo FC

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.