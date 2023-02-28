Macdonald Niba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Macdonald Niba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Macdonald Niba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Macdonald Niba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Macdonald Niba 8 Ağustos 1994 tarihinde Buea şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da MacDonald Ngwa Niba şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Macdonald Niba Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Macdonald Niba, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Ottawa futbol takımında oynamaktadır. Atlético Ottawa takımına 26 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Macdonald Niba'nin Atlético Ottawa ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Macdonald Niba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Macdonald Niba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Macdonald Niba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Macdonald Niba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Cinyodev FC

1 Ocak 2015 yılında NTSC

7 Şubat 2017 yılında FC Nitra

8 Temmuz 2019 yılında Honvéd

2 Ekim 2020 yılında Doxa Dramas

26 Mart 2021 yılında KuPS

26 Ocak 2022 yılında Atl. Ottawa

Macdonald Niba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Macdonald Niba şuan Atlético Ottawa takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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