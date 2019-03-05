Macera Park öğrencileri şampiyonada madalya kazandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Macera Park öğrencileri katıldıkları şampiyonada başarılı sonuçlara imza attı. Sakarya Spor Tırmanış İl Şampiyonasına katılan öğrencilerden Küçük Erkekler kategorisinde yarışan Enes Kadir Deribaş birinci, Yıldızlar kategorisinde yarışan Ömer Kerem Sağır ise üçüncü oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Yaşayarak Öğrenme Macera Park öğrencileri yeni bir yarışmaya daha katıldı. Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Dağcılık Federasyonu Sakarya İl Temsilciliğinin ortaklaşa düzenlediği ve 88 sporcunun katıldığı Sakarya Spor Tırmanış İl Şampiyonası yarışmasına Macera Park'tan 5 öğrenci katıldı. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi spor salonunda düzenlenen yarışmada, Küçük Erkekler kategorisinde yarışan Enes Kadir Deribaş birinci, Yıldızlar kategorisinde yarışan Ömer Kerem Sağır ise üçüncü oldu.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Öğrencilerimiz katıldıkları yarışmada dereceye girerek başarılı sonuçlar aldı. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz" denildi.

Kaynak: İHA