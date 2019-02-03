Macera Park’ta yeni dönem kayıtları başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Macera Park'ta yeni dönem kayıtları 4 Şubat Pazartesi günü başlıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerine devam eden Yaşayarak Öğrenme Macera Park'ta bahar dönemi kurs kayıtları başlıyor. 7-14 yaş aralığındaki minik öğrenciler, drama, akıl oyunları, tasarım, becerikli eller, tırmanış, okçuluk, doğanın ritmi, tezhip ve model uçak yapımı gibi 9 farklı branşta başvuruda bulunabilecek. Macera Park'a kayıtlar 4-15 Şubat tarihleri arasında www.sakarya.bel.tr adresinden yapılacak. Dersler 16 Şubat Cumartesi günü başlayacak.

Kaynak: İHA