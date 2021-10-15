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Machester City - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

İngiltere Premier Lig'de müthiş maçlar milli aranın ardından yeniden başlıyor. Bu kapsamda Machester City evinde Burnley'i ağırlayacak. Bu maçı takip etmek isteyen taraftarlar internette Machester City - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularını araştırıyor. Cevaplar haberimizde...

Machester City - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

Avrupa futbolunun en kaliteli ve heyecanlı ligi olarak kabul edilen İngiltere Premier Lig'de futbol heyecanı milli aranın ardından yeniden başlıyor. Bu kapsamda 8. hafta karşılaşmasında Machester City ile Burnley karşı karşıya gelecek. Bu maçı izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Machester City - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

MANCHESTER CİTY - BURNLEY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Machester City - Burnley maçı 16 Ekim 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 17.00'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka Leicester'da, King Power Stadyumu'nda oynanacak.

MANCHESTER CİTY - BURNLEY MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Machester City - Burnley maçı A Spor ve S Sport Plus kanalından naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu mücadeleyi A Spor'dan şifresiz olarak izleyebilecek. 

A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

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