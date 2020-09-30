Maçı bırakıp tuvalete giden Eric Dier'ı, Mourinho geri getirdi

Tottenham ile Chelsea arasında oynanan İngiltere Lig Kupası son 16 turunda mücadele 1-1 sonuçlandı. Uzatmalarda da eşitliği bozamayan takımlar, penaltılara gitti. Penaltılarda Chelsea'yi 5-4 geçen Tottenham tur atladı. Ancak maç içerisinde yaşanan bir olay, iki takım arasındaki mücadelenin önüne geçmeyi başardı.

Tottenham oyuncusu Eric Dier, 76. dakikada sahadan ayrılarak koşarak soyunma odasına gitti. Eric Dier'ın neden bunu yaptığını kimse anlamamışken Teknik Direktör Jose Mourinho'da oyuncusunun peşinden koşarak soyunma odasına gitti. İkili kısa bir süre sonra sahaya geri döndü.

"GİTMEK ZORUNDAYDI"

Maçın ardından basın toplantısında yaşanan olayı açıklığa kavuşturan Mourinho, "48 saat içinde yeni bir maça çıktık. Her şeyi düşünen yöneticiler şuna dikkat etmeli; bir futbolcunun 48 saat içinde yeni maça çıkması yasaklanmalı. Dier maçın ortasında tuvalete gitmek zorunda kaldı. Gitmek zorundaydı, bu belki de tamamen susuz kaldığı için bu normal. Ancak ben de arkasından gidip baskı yapmak zorundaydım" dedi.

Eric Dier ise 48 saat içinde ikinci maçına çıktığı için tuvalete gitmek zorunda kaldığını söyledi. Dier, "Tuvalete gidince Mourinho arkamdan kovaladı ama yapabileceğim bir şey yoktu. Belki de 48 saat içinde 2. maçıma çıkmam, tuvalet ihtiyacıma neden oldu. Ben sahadan ayrıldığımda gol yemediğimiz için şanslıyız." açıklamasını yaptı.

Öte yandan Eric Dier, maçın ardından "Gerçek 'maçın adamı" mesajıyla tuvaletin fotoğrafını da paylaştı.

