Maciej Ambrosiewicz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maciej Ambrosiewicz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maciej Ambrosiewicz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maciej Ambrosiewicz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maciej Ambrosiewicz 24 Mayıs 1998 tarihinde Gdynia şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Maciej Ambrosiewicz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maciej Ambrosiewicz Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FairSport yapmaktadır. Maciej Ambrosiewicz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bruk-Bet Termalica Nieciecza futbol takımında oynamaktadır. Bruk-Bet Termalica Nieciecza takımına 26 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Maciej Ambrosiewicz'nin Bruk-Bet Termalica Nieciecza ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Maciej Ambrosiewicz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maciej Ambrosiewicz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maciej Ambrosiewicz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maciej Ambrosiewicz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Karvina U19

9 Ağustos 2016 yılında Górnik Zabrze

21 Ağustos 2019 yılında Wisla Plock

1 Ocak 2021 yılında Z. Sosnowiec

26 Ocak 2022 yılında Termalica

Maciej Ambrosiewicz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maciej Ambrosiewicz şuan Bruk-Bet Termalica Nieciecza takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Maciej Ambrosiewicz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arka Gdynia, MFK Karviná

Polonya U21 takımında 6 numaralı formasıyla 12 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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