Maciej Bortniczuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maciej Bortniczuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maciej Bortniczuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maciej Bortniczuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maciej Bortniczuk 6 Eylül 2001 tarihinde Białystok şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Maciej Bortniczuk şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maciej Bortniczuk Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INNfootball yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jagiellonia Bialystok futbol takımında oynamaktadır. Jagiellonia Bialystok takımına 11 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Maciej Bortniczuk'nin Jagiellonia Bialystok ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Maciej Bortniczuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maciej Bortniczuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maciej Bortniczuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maciej Bortniczuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Jagiellonia U19

1 Ağustos 2019 yılında O. Zambrow

31 Aralık 2019 yılında Jagiellonia U19

11 Ağustos 2020 yılında Jagiellonia

3 Temmuz 2021 yılında Korona Kielce

31 Aralık 2021 yılında Jagiellonia

27 Ocak 2022 yılında Pogon Grodzisk

30 Haziran 2022 yılında Jagiellonia

Maciej Bortniczuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maciej Bortniczuk şuan Jagiellonia Bialystok takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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