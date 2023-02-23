Maciej Dabrowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maciej Dabrowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maciej Dabrowski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maciej Dabrowski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maciej Dabrowski 20 Nisan 1987 tarihinde Radziejów şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Maciej Dąbrowski şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maciej Dabrowski Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KFM yapmaktadır. Maciej Dabrowski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

LKS Lodz futbol takımında oynamaktadır. LKS Lodz takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Maciej Dabrowski'nin LKS Lodz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Maciej Dabrowski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maciej Dabrowski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maciej Dabrowski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maciej Dabrowski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Victoria Koronowo

1 Şubat 2008 yılında GKS Belchatow

1 Ocak 2009 yılında Zawisza

1 Temmuz 2011 yılında Olimpia Grudz.

16 Temmuz 2012 yılında Pogon Szczecin

7 Ocak 2015 yılında Zaglebie Lubin

30 Haziran 2015 yılında Pogon Szczecin

1 Temmuz 2015 yılında Zaglebie Lubin

6 Ağustos 2016 yılında Legia Varşova

6 Mart 2018 yılında Zaglebie Lubin

1 Ocak 2020 yılında LKS Lodz

Maciej Dabrowski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maciej Dabrowski şuan LKS Lodz takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Maciej Dabrowski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Lubienianka Lubien Kujawski, Zawisza Bydgoszcz

Polonya U20 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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