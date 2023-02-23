Maciej Domanski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maciej Domanski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maciej Domanski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maciej Domanski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maciej Domanski 5 Eylül 1990 tarihinde Rzeszów şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Maciej Domański şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maciej Domanski Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maciej Domanski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stal Mielec futbol takımında oynamaktadır. Stal Mielec takımına 29 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Maciej Domanski'nin Stal Mielec ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Maciej Domanski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maciej Domanski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maciej Domanski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maciej Domanski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Mielec U19

1 Temmuz 2007 yılında Stal Mielec

1 Ocak 2009 yılında Polonia II

1 Ocak 2011 yılında Stal Mielec

1 Temmuz 2011 yılında Radomiak

1 Temmuz 2012 yılında Stal Mielec

10 Temmuz 2015 yılında Siarka T.

21 Ocak 2016 yılında P. Niepolomice

1 Temmuz 2018 yılında Rakow

29 Ocak 2020 yılında Stal Mielec

Maciej Domanski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maciej Domanski şuan Stal Mielec takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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