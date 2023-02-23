Maciej Gajos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maciej Gajos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Maciej Gajos kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Maciej Gajos ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Maciej Gajos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maciej Gajos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Maciej Gajos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maciej Gajos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maciej Gajos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maciej Gajos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maciej Gajos 19 Mart 1991 tarihinde Blachownia şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maciej Gajos Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IFM yapmaktadır. Maciej Gajos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lechia Gdansk futbol takımında oynamaktadır. Lechia Gdansk takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Maciej Gajos'nin Lechia Gdansk ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Maciej Gajos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maciej Gajos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Maciej Gajos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maciej Gajos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Rakow

1 Temmuz 2012 yılında Jagiellonia

31 Ağustos 2015 yılında Lech Poznan

1 Temmuz 2019 yılında Lechia Gdansk

Maciej Gajos kimdir

Maciej Gajos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maciej Gajos şuan Lechia Gdansk takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Rakow Czestochowa

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Maciej Gajos nereli

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