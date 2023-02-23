Maciej Gorski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maciej Gorski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Maciej Gorski kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Maciej Gorski ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Maciej Gorski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maciej Gorski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Maciej Gorski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maciej Gorski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maciej Gorski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maciej Gorski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maciej Gorski 1 Mart 1990 tarihinde Warszawa şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Maciej Górski şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maciej Gorski Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maciej Gorski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Resovia Rzeszów futbol takımında oynamaktadır. Resovia Rzeszów takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Maciej Gorski'nin Resovia Rzeszów ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Maciej Gorski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maciej Gorski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Maciej Gorski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maciej Gorski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Amica Wronki

1 Temmuz 2008 yılında Legia II

1 Ocak 2010 yılında Legia Varşova

1 Ağustos 2010 yılında Stilon

1 Mayıs 2011 yılında Legia Varşova

29 Temmuz 2012 yılında Arka Gdynia

1 Mart 2013 yılında Sandecja

16 Temmuz 2014 yılında Znicz Pruszkow

2 Temmuz 2015 yılında Chrobry Glogow

1 Temmuz 2016 yılında Jagiellonia

16 Ocak 2017 yılında Korona Kielce

31 Aralık 2017 yılında Jagiellonia

12 Ocak 2018 yılında Chojniczanka

30 Haziran 2018 yılında Jagiellonia

1 Temmuz 2018 yılında Korona Kielce

1 Temmuz 2019 yılında Radomiak

7 Eylül 2020 yılında Pogon Siedlce

1 Temmuz 2022 yılında Resovia

Maciej Gorski kimdir

Maciej Gorski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maciej Gorski şuan Resovia Rzeszów takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mazowsze Miętne, Agrykola Warszawa, KS Piaseczno, Amica Wronki

Maciej Gorski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Polonya U21 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Maciej Gorski nereli

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