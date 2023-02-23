Maciej Gostomski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maciej Gostomski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Maciej Gostomski kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Maciej Gostomski ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Maciej Gostomski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maciej Gostomski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Maciej Gostomski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maciej Gostomski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maciej Gostomski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maciej Gostomski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maciej Gostomski 27 Eylül 1988 tarihinde Kartuzy şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Maciej Gostomski şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maciej Gostomski Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fabryka Futbolu yapmaktadır. Maciej Gostomski, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gornik Leczna futbol takımında oynamaktadır. Gornik Leczna takımına 11 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Maciej Gostomski'nin Gornik Leczna ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Maciej Gostomski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maciej Gostomski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Maciej Gostomski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maciej Gostomski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Legia Varşova

1 Temmuz 2008 yılında Z. Sosnowiec

30 Haziran 2009 yılında Legia Varşova

12 Ağustos 2010 yılında Odra Wodzislaw

15 Şubat 2011 yılında Baltyk Gdynia

8 Temmuz 2011 yılında Bytovia Bytow

1 Temmuz 2013 yılında Lech Poznan

3 Ocak 2016 yılında Glasgow Rangers

1 Temmuz 2016 yılında Korona Kielce

27 Şubat 2017 yılında Chojniczanka

30 Haziran 2017 yılında Korona Kielce

1 Temmuz 2018 yılında Cracovia

23 Mart 2019 yılında Haugesund

28 Ocak 2020 yılında Bytovia Bytow

11 Ağustos 2020 yılında Gornik Leczna

Maciej Gostomski kimdir

Maciej Gostomski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maciej Gostomski şuan Gornik Leczna takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Cartusia Kartuzy, Kaszubia Kościerzyna, MSP Szamotuły, Uran Trzebicz

Maciej Gostomski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Polonya U19 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U16 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Maciej Gostomski nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son Haberler
Luka İvanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka İvanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luka İvanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka İvanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Krzysztof Machowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Krzysztof Machowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Krzysztof Machowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Krzysztof Machowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Antonio Vutov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Vutov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Antonio Vutov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Vutov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Milosz Pawlusinski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milosz Pawlusinski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Milosz Pawlusinski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milosz Pawlusinski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Çok Okunanlar
Ali Ağaoğlu'ndan büyük itiraf! "İstanbul'daki binalar deniz kumundan, demirler hurdadan!" sözleri gündem oldu!
Ali Ağaoğlu'ndan büyük itiraf! "İstanbul'daki binalar deniz kumundan, demirler hurdadan!" sözleri gündem oldu!
Çin - Tacikistan sınırında 7.2 büyüklüğünde deprem
Çin - Tacikistan sınırında 7.2 büyüklüğünde deprem
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi