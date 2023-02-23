Maciej Gostomski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maciej Gostomski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maciej Gostomski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maciej Gostomski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maciej Gostomski 27 Eylül 1988 tarihinde Kartuzy şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Maciej Gostomski şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maciej Gostomski Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fabryka Futbolu yapmaktadır. Maciej Gostomski, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gornik Leczna futbol takımında oynamaktadır. Gornik Leczna takımına 11 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Maciej Gostomski'nin Gornik Leczna ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Maciej Gostomski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maciej Gostomski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Maciej Gostomski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maciej Gostomski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Legia Varşova

1 Temmuz 2008 yılında Z. Sosnowiec

30 Haziran 2009 yılında Legia Varşova

12 Ağustos 2010 yılında Odra Wodzislaw

15 Şubat 2011 yılında Baltyk Gdynia

8 Temmuz 2011 yılında Bytovia Bytow

1 Temmuz 2013 yılında Lech Poznan

3 Ocak 2016 yılında Glasgow Rangers

1 Temmuz 2016 yılında Korona Kielce

27 Şubat 2017 yılında Chojniczanka

30 Haziran 2017 yılında Korona Kielce

1 Temmuz 2018 yılında Cracovia

23 Mart 2019 yılında Haugesund

28 Ocak 2020 yılında Bytovia Bytow

11 Ağustos 2020 yılında Gornik Leczna

Maciej Gostomski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maciej Gostomski şuan Gornik Leczna takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Maciej Gostomski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Cartusia Kartuzy, Kaszubia Kościerzyna, MSP Szamotuły, Uran Trzebicz

Polonya U19 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U16 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.