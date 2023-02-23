Maciej Kowal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maciej Kowal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maciej Kowal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maciej Kowal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maciej Kowal 9 Aralık 2002 tarihinde Dzierżoniów şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Maciej Kowal şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maciej Kowal Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Adi Sport Consulting yapmaktadır. Maciej Kowal, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pogon Szczecin futbol takımında oynamaktadır. Pogon Szczecin takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Maciej Kowal'nin Pogon Szczecin ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Maciej Kowal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maciej Kowal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maciej Kowal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maciej Kowal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Stal Rzeszow II

1 Ocak 2020 yılında S. Kolbuszowa

29 Temmuz 2020 yılında Siarka T.

12 Temmuz 2022 yılında Pogon Szczecin

Maciej Kowal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maciej Kowal şuan Pogon Szczecin takımında oynamakta ve 76 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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