Maciej Makuszewski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maciej Makuszewski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maciej Makuszewski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maciej Makuszewski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maciej Makuszewski 29 Eylül 1989 tarihinde Grajewo şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maciej Makuszewski Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Matchday Football Agency yapmaktadır. Maciej Makuszewski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Odra Opole futbol takımında oynamaktadır. Odra Opole takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Maciej Makuszewski'nin Odra Opole ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Maciej Makuszewski Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/makuszewski_17/

Haberin Devamı

Maciej Makuszewski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maciej Makuszewski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Maciej Makuszewski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maciej Makuszewski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında SMS Lodz

2 Temmuz 2008 yılında Wigry Suwalki

1 Temmuz 2010 yılında Jagiellonia

6 Eylül 2012 yılında Terek Grozny

29 Ocak 2014 yılında Lechia Gdansk

30 Haziran 2014 yılında Terek Grozny

1 Temmuz 2014 yılında Lechia Gdansk

28 Ocak 2016 yılında Vitória Setúbal

30 Haziran 2016 yılında Lechia Gdansk

1 Temmuz 2016 yılında Lech Poznan

30 Haziran 2017 yılında Lechia Gdansk

1 Temmuz 2017 yılında Lech Poznan

12 Şubat 2020 yılında Jagiellonia

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

17 Şubat 2022 yılında Leiknir

1 Ağustos 2022 yılında Odra Opole

Maciej Makuszewski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maciej Makuszewski şuan Odra Opole takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Maciej Makuszewski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Wissa Szczuczyn (1996-2002), UKS SMS Łódź (2002-2007)

Polonya U21 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.