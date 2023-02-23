Maciej Manka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maciej Manka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maciej Manka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maciej Manka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maciej Manka 30 Haziran 1989 tarihinde Tychy şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Maciej Mańka şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maciej Manka Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maciej Manka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GKS Tychy futbol takımında oynamaktadır. GKS Tychy takımına 14 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Maciej Manka'nin GKS Tychy ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Maciej Manka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maciej Manka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maciej Manka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maciej Manka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında GKS Tychy

1 Temmuz 2010 yılında Górnik Zabrze

1 Temmuz 2011 yılında GKS Tychy

30 Haziran 2013 yılında Górnik Zabrze

9 Şubat 2016 yılında GKS Tychy

30 Haziran 2016 yılında Górnik Zabrze

14 Temmuz 2016 yılında GKS Tychy

Maciej Manka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maciej Manka şuan GKS Tychy takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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