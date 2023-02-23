Maciej Mas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maciej Mas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maciej Mas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maciej Mas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maciej Mas 15 Mayıs 2001 tarihinde Łódź şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Maciej Daniel Mas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maciej Mas Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INNfootball yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sandecja Nowy Sacz futbol takımında oynamaktadır. Sandecja Nowy Sacz takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Maciej Mas'nin Sandecja Nowy Sacz ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Maciej Mas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maciej Mas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maciej Mas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maciej Mas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Temmuz 2019 yılında GKS Belchatow

31 Aralık 2019 yılında UKS SMS U19

15 Ocak 2020 yılında Cagliari U19

30 Haziran 2020 yılında UKS SMS U19

1 Ağustos 2020 yılında Jagiellonia

5 Ekim 2020 yılında GKS Belchatow

30 Haziran 2021 yılında Jagiellonia

14 Temmuz 2021 yılında Skra Czesto.

30 Haziran 2022 yılında Jagiellonia

1 Ağustos 2022 yılında Sandecja

Maciej Mas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maciej Mas şuan Sandecja Nowy Sacz takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Maciej Mas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Polonya U20 takımında 11 numaralı formasıyla 7 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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