Maciej Rosolek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maciej Rosolek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Maciej Rosolek kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Maciej Rosolek ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Maciej Rosolek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maciej Rosolek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Maciej Rosolek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maciej Rosolek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maciej Rosolek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maciej Rosolek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maciej Rosolek 2 Eylül 2001 tarihinde Siedlce şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Maciej Rosołek şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maciej Rosolek Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UNIDOS yapmaktadır. Maciej Rosolek, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Legia Varşova futbol takımında oynamaktadır. Legia Varşova takımına 5 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Maciej Rosolek'nin Legia Varşova ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Maciej Rosolek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maciej Rosolek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Maciej Rosolek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maciej Rosolek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Legia Altyapı

1 Temmuz 2017 yılında Legia U19

5 Temmuz 2019 yılında Legia Varşova

1 Ocak 2021 yılında Arka Gdynia

30 Haziran 2021 yılında Legia Varşova

1 Eylül 2021 yılında Arka Gdynia

31 Aralık 2021 yılında Legia Varşova

Maciej Rosolek kimdir

Maciej Rosolek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maciej Rosolek şuan Legia Varşova takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

Maciej Rosolek Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Polonya U21 takımında 4 numaralı formasıyla 4 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U19 takımında 16 numaralı formasıyla 13 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Maciej Rosolek nereli

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