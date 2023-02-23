Maciej Sadlok kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maciej Sadlok Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maciej Sadlok adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maciej Sadlok Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maciej Sadlok 29 Haziran 1989 tarihinde Oświęcim şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Maciej Sadlok şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maciej Sadlok Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fabryka Futbolu yapmaktadır. Maciej Sadlok, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ruch Chorzow futbol takımında oynamaktadır. Ruch Chorzow takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Maciej Sadlok'nin Ruch Chorzow ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Maciej Sadlok Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maciej Sadlok isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.60 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Maciej Sadlok Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maciej Sadlok futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Ruch U19

1 Temmuz 2007 yılında Ruch Chorzow

1 Ağustos 2010 yılında Pol. Warszaw

1 Eylül 2010 yılında Ruch Chorzow

31 Aralık 2010 yılında Pol. Warszaw

1 Temmuz 2012 yılında Ruch Chorzow

1 Temmuz 2014 yılında Wisla Krakow

1 Temmuz 2022 yılında Ruch Chorzow

Maciej Sadlok Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maciej Sadlok şuan Ruch Chorzow takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Maciej Sadlok Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Pasjonat Dankowice (2005–2006)

Polonya takımında 23 numaralı formasıyla 14 Kasım 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U21 takımında 6 numaralı formasıyla 12 Ağustos 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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