Maciej Sliwa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maciej Sliwa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maciej Sliwa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maciej Sliwa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maciej Sliwa 22 Mayıs 2001 tarihinde Starachowice şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Maciej Śliwa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maciej Sliwa Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INNfootball yapmaktadır. Maciej Sliwa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Miedz Legnica futbol takımında oynamaktadır. Miedz Legnica takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Maciej Sliwa'nin Miedz Legnica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Maciej Sliwa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maciej Sliwa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maciej Sliwa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maciej Sliwa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Wisla U19

18 Temmuz 2018 yılında Wisla Krakow

1 Temmuz 2019 yılında Miedz Legnica

Maciej Sliwa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maciej Sliwa şuan Miedz Legnica takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Maciej Sliwa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Juventa Starachowice

Polonya U20 takımında 13 numaralı formasıyla 11 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U18 takımında 13 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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