Maciej Twarowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maciej Twarowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maciej Twarowski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maciej Twarowski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maciej Twarowski 13 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Maciej Twarowski şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maciej Twarowski Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mariusz Kulesza yapmaktadır. Maciej Twarowski, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jagiellonia Bialystok futbol takımında oynamaktadır. Jagiellonia Bialystok takımına 18 Ağustos 2018 tarihinde katılmıştır. Maciej Twarowski'nin Jagiellonia Bialystok ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Maciej Twarowski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maciej Twarowski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maciej Twarowski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maciej Twarowski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Ağustos 2018 yılında Jagiellonia

8 Ağustos 2019 yılında Olimpia Grudz.

31 Aralık 2019 yılında Jagiellonia

Maciej Twarowski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maciej Twarowski şuan Jagiellonia Bialystok takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Maciej Twarowski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

MOSP Białystok, Jagiellonia Białystok

Polonya U18 takımında 8 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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