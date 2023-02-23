Maciej Urbanczyk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maciej Urbanczyk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maciej Urbanczyk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maciej Urbanczyk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maciej Urbanczyk 2 Nisan 1995 tarihinde Mikołów şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Maciej Urbańczyk şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maciej Urbanczyk Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FBG yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Odra Opole futbol takımında oynamaktadır. Odra Opole takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Maciej Urbanczyk'nin Odra Opole ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Maciej Urbanczyk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maciej Urbanczyk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maciej Urbanczyk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maciej Urbanczyk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Ruch Chorzow II

1 Temmuz 2013 yılında Ruch Chorzow

31 Ocak 2019 yılında Stal Mielec

1 Temmuz 2022 yılında Odra Opole

Maciej Urbanczyk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maciej Urbanczyk şuan Odra Opole takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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