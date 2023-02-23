Maciej Wolski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maciej Wolski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Maciej Wolski kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Maciej Wolski ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Maciej Wolski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maciej Wolski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Maciej Wolski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maciej Wolski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maciej Wolski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maciej Wolski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maciej Wolski 29 Mart 1997 tarihinde Nowe Miasto Lubawskie şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maciej Wolski Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BMG-SPORT yapmaktadır. Maciej Wolski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stal Mielec futbol takımında oynamaktadır. Stal Mielec takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Maciej Wolski'nin Stal Mielec ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Maciej Wolski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maciej Wolski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Maciej Wolski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maciej Wolski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Jeziorak Ilawa U19

1 Temmuz 2012 yılında Stomil U19

1 Temmuz 2013 yılında Lechia U19

1 Temmuz 2014 yılında Lechia II

25 Şubat 2016 yılında Olimpia Grudz.

30 Haziran 2016 yılında Lechia II

2 Temmuz 2016 yılında Olimpia Grudz.

1 Şubat 2017 yılında Drweca NML

30 Haziran 2017 yılında Olimpia Grudz.

4 Ocak 2018 yılında LKS Lodz

1 Temmuz 2022 yılında Stal Mielec

Maciej Wolski kimdir

Maciej Wolski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maciej Wolski şuan Stal Mielec takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Drwęca Nowe Miasto Lubawskie, Jeziorak Iława, Stomil Olsztyn, Lechia Gdańsk

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Maciej Wolski nereli

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