Maciej Wrobel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maciej Wrobel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maciej Wrobel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maciej Wrobel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maciej Wrobel 5 Mayıs 2003 tarihinde Bytom şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Maciej Wróbel şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maciej Wrobel Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini box2box Football Agency yapmaktadır. Maciej Wrobel, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Odra Opole futbol takımında oynamaktadır. Odra Opole takımına 15 Mart 2019 tarihinde katılmıştır. Maciej Wrobel'nin Odra Opole ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Maciej Wrobel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maciej Wrobel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maciej Wrobel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maciej Wrobel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2015 yılında Odra Opole U19

1 Temmuz 2016 yılında MOSiR U19

1 Temmuz 2017 yılında Odra Opole U19

15 Mart 2019 yılında Odra Opole

Maciej Wrobel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maciej Wrobel şuan Odra Opole takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Rodło Opole (-2011), Odra Opole (2011-2012, 2015-2016, 2017-2019), Gwardia Opole (2012-2013), APN Częstochowa (2013-2014), Raków Częstochowa (2014), MOSiR Opole (2016-2017)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.