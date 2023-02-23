Maciej Zurawski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maciej Zurawski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maciej Zurawski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maciej Zurawski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maciej Zurawski 22 Aralık 2000 tarihinde Toruń şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Maciej Żurawski şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maciej Zurawski Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini F-MG.COM yapmaktadır. Maciej Zurawski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Warta Poznań futbol takımında oynamaktadır. Warta Poznań takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Maciej Zurawski'nin Warta Poznań ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Maciej Zurawski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maciej Zurawski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Maciej Zurawski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maciej Zurawski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Wlokniarz U19

1 Ocak 2016 yılında Pogon U19

12 Temmuz 2018 yılında Pogon Szczecin

13 Ocak 2021 yılında Warta Poznań

30 Haziran 2021 yılında Pogon Szczecin

20 Temmuz 2022 yılında Warta Poznań

Maciej Zurawski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maciej Zurawski şuan Warta Poznań takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Maciej Zurawski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Włókniarz Toruń (-2011, 2014-2015), Elana Toruń (2011-2013), Pogoń Szczecin (-2016)

Polonya U21 takımında 8 numaralı formasıyla 26 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Polonya U19 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.