Macklin Freke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Macklin Freke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Macklin Freke adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Macklin Freke Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Macklin Freke 6 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Avustralya uyrukludur.Gerçek adı da Macklin Lewis Freke şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Macklin Freke Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 451 FC yapmaktadır. Macklin Freke, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Brisbane Roar futbol takımında oynamaktadır. Brisbane Roar takımına 5 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Macklin Freke'nin Brisbane Roar ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Macklin Freke Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Macklin Freke isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Macklin Freke Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Macklin Freke futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ağustos 2019 yılında Brisbane Roar

Macklin Freke Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Macklin Freke şuan Brisbane Roar takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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