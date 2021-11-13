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Maço ne demek, TDK'ya göre Maço kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Maço kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Maço ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Maço nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Maço kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Maço ne demek, TDK'ya göre Maço kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Maço ne demek? Maço TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi maço kelimesi. Peki maço ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre maço nedir, maço kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MAÇO NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Maço kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Maço kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre maço kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sert karakterli, kaba erkek

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