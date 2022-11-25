Macron: 2017 ve 2022'deki seçim kampanyalarına yönelik soruşturmayı basından öğrendim

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2017 ve 2022'deki cumhurbaşkanı seçimi kampanyalarının finansmanına dair "usulsüzlük" ve Elysee Sarayı’na danışmanlık yapan McKinsey şirketinin bu kampanyalardaki rolüne ilişkin soruşturmaları basından öğrendiğini belirterek, yargının işini yapmasının normal olduğu yorumunda bulundu.

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Macron: 2017 ve 2022'deki seçim kampanyalarına yönelik soruşturmayı basından öğrendim

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2017 ve 2022'deki cumhurbaşkanı seçimi kampanyalarının finansmanına dair "usulsüzlük" ve Elysee Sarayı’na danışmanlık yapan McKinsey şirketinin bu kampanyalardaki rolüne ilişkin soruşturmaları basından öğrendiğini belirterek, yargının işini yapmasının normal olduğu yorumunda bulundu.

Macron, Fransız basınına yaptığı açıklamada, "Ben de dernekler ve seçilmişlerin bu konuyu yargıya taşıdığını basından öğrendim. Yargının işini yapması kadar normal bir şey yok, özgürce işini yapıyor. Bu konu, aydınlığa kavuşacak." ifadelerini kullandı.

2017 seçimi kampanya hesaplarının gerekli denetimlerden geçtiğini belirten Cumhurbaşkanı Macron, diğer tüm adaylarla birlikte 2022 seçim kampanyası hesaplarının halihazırda denetlendiğini savundu.

Fransa Cumhurbaşkanı, "Hiçbir şeyden korkmuyorum, soruşturmanın merkezinde olduğumu düşünmüyorum." diye konuştu.

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MACRON: SORUŞTURMAYI BASINDAN ÖĞRENDİM

Ulusal Mali Savcılık Ofisinin, Macron'un cumhurbaşkanı seçildiği 2017 ve 2022'deki seçim kampanyaların finansmanında "usulsüzlük" ve Amerikan McKinsey danışmanlık şirketinin 2017 ve 2022 seçim çalışmalarına hangi koşullarda müdahale ettiğine dair geçen ay soruşturma başlattığı ortaya çıkmıştı.

Soruşturmada, şirkete bazı konularda iltimas gösterildiğine, Macron ve McKinsey arasındaki bağ ile danışmanlık sözleşmeleri üzerinden nasıl finansman sağlandığına ilişkin iddialar araştırılacak.

- Macron, McKinsey’i savunmuştu

Fransa Senatosunca oluşturulan komite, 17 Mart'ta kamuoyuyla paylaştığı raporda, McKinsey'in son 10 yıldır kurum vergilerini ödemediğini bildirmişti.

Raporda, 2018-2021'de şirket ile yapılan sözleşmelerin bedelinin iki katından fazla artarak 1 milyar avronun üzerine çıktığı kaydedilmişti.

Cumhurbaşkanı Macron, Senato'nun McKinsey'e yönelttiği yolsuzluk suçlamalarının doğru olmadığını savunmasına rağmen Fransa Ulusal Mali Savcılık Ofisi 6 Nisan'da McKinsey şirketi hakkında vergi kaçırma ön soruşturması açtığını duyurmuştu.

Daha sonra savcılık kararıyla şirketin Paris'teki merkezinde arama yapılmıştı.

KAYNAK: AA

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