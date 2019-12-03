İstanbul10 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Macron: Açıklamalarım tepki çekmiş olabilir ama arkasındayım

Macron: Açıklamalarım tepki çekmiş olabilir ama arkasındayım

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, NATO ile ilgili söylediği sözlerin arkasında olduğunu belirterek,"Açıklamalarımın arkasındayım, güçlü bir NATO'dan yanayım" dedi.

Macron: Açıklamalarım tepki çekmiş olabilir ama arkasındayım

ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron NATO Zirvesi öncesi Londra'da bir araya geldi.

NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" yönündeki açıklamasıyla ilgili konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Açıklamalarımın arkasındayım, güçlü bir NATO'dan yanayım" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron bir numaralı önceliklerinin DAEŞ'ten kurtulmak olduğunu ancak bunun halen gerçekleşmediğini belirtti.

Etiketler : , , ,

HABERE YORUM KAT