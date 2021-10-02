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  3. Macron bu defa haddini aştı! Türkleri dezenformasyon ve propaganda yapmakla suçladı!

Macron bu defa haddini aştı! Türkleri dezenformasyon ve propaganda yapmakla suçladı!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, her zaman olduğu gibi, bu defa da Türkiye'yi hedef aldı. Macron, Cezayir tarihinin Türk etkisiyle yeniden yazıldığını ve gerçeklere dayanmadığını iddia ederek, Türkiye'yi ve Türkleri dezenformasyon ve propaganda yapmakla suçladı

Macron bu defa haddini aştı! Türkleri dezenformasyon ve propaganda yapmakla suçladı!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron siyasette git gide kan kaybediyor. Hırsını her defasında Türkiye ve Türklerden alan Macron, bu defa da şaşırtmadı. Türkiye'yi Cezayir üzerinden hedef alan Macron, "Cezayir tarihi Türk etkisiyle tamamen yeniden yazıldı ve gerçeklere dayanmıyor. Fransa'ya yönelik nefrete dayanıyor." diyerek, Türkiye'yi ve Türkleri dezenformasyon ve propaganda yapmakla suçladı.

Macron bu defa haddini aştı! Türkleri dezenformasyon ve propaganda yapmakla suçladı!

"TÜRKLERİN OYNADIKLARI ROLE HAYRANIM"

Konuşmasını gittikçe sert ifadelere yer veren ve suçlamalarına devam eden Macron, "Türklerin daha önce Cezayir'de oynadıkları rolü ve hakimiyetlerini unutturma kabiliyetlerine hayranım. Sadece bizim sömürgeci olduğumuzu söylüyorlar ve Cezayirliler buna inanıyor. Fransız sömürgeciliğinden önce bir Cezayir devleti var mıydı? Asıl soru bu." ifadelerini kullandı.

Macron bu defa haddini aştı! Türkleri dezenformasyon ve propaganda yapmakla suçladı!

PARİS BÜYÜKELÇİSİNİ GERİ ÇAĞIRDI

Macron'un açıklamaları üzerine Cezayir, Paris Büyükelçisini geri çağırdı.

Büyükelçinin geri çağırılmasının gerekçesi hakkında bilgi verilmezken, konuyla alakalı ilerleyen zamanda bir açıklama yapılacağı aktarıldı.

Macron bu defa haddini aştı! Türkleri dezenformasyon ve propaganda yapmakla suçladı!

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