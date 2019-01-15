Macron "Büyük Ulusal Danışma" sürecini başlattı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Normandiya bölgesindeki Grand-Bourgtheroulde kasabasında yaptığı toplantı ile ülke genelindeki "Büyük Ulusal Danışma" sürecini başlattı.

Sarı Yelekliler kriziyle mücadele eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, tüm vatandaşlarını hiçbir engel olmaksızın ülke sorunlarını birlikte tartışmaya davet etti. Macron, "Büyük Ulusal Danışma" adını verdiği süreci Normandiya bölgesindeki Grand-Bourgtheroulde kasabasında yaptığı toplantı ile başlattı. Böyle bir yöntemin ülke tarihinde ilk kez yaşandığına dikkat çeken Macron, "Fransa diğer ülkeler gibi değil. Fransa'nın geçtiği bu zor dönemi fırsata çevirebiliriz. Şu an yaşananlar çok eski bir zamana dayanan sosyal bir bölünmeden kaynaklanıyor" dedi.

Vatandaşlar 4 ana konuyu tartışacak

Macron, toplantıda yaptığı konuşmada ülkede ekonomik, sosyal ve demokratik bölünmeler yaşadığının altını çizdi. Macron, "Hükümet vergi ve kamu harcamaları", "devletin yeniden organizasyonu ve kamu hizmetleri", "çevre ve yenilenebilir enerji", "demokrasi ve vatandaşlık" şeklinde 4 ana başlık altında yönelttiği 33 soruyla tartışmanın çerçevesini belirledi. Macron, "Öncelik olduğunu düşündüğünüz tasarruflar nelerdir? Devletin nasıl organize olmasını istersiniz? Oy kullanmak zorunlu olmalı mı? Vatandaş katılımını daha aktif, demokrasinin daha katılımcı olması için ne gibi değişiklikler yapmak istersiniz? Çevreye daha duyarlı bir gelecek için ulaşım, gıda, beslenme, ısınma ihtiyaçları nasıl değişmeli?" gibi sorular yöneltti.

15 Mart'a kadar sürecek olan görüşmeler Bölge Toplulukları Bakanı Sebastin Lecornu ve Ekoloji Bakanı Emmanuelle Wargon tarafından yönlendirilecek. Vatandaşlar önerilerini belediyelere veya internet üzerinden bildirebilecek.

Kaynak: İHA