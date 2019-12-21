Macron: "Fransız askerleri Mali’de 33 teröristi öldürdü"
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız askerlerinin Mali'de 33 teröristi öldürdüğünü duyurdu.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız askerlerinin Mali'de 33 teröristi öldürdüğünü duyurdu.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fildişi Sahili Cumhuriyeti'nde yaptığı konuşmada, Fransız güçlerinin Mali'de bulunan Mopti bölgesinde 33 teröristi öldürdüğünü açıkladı. Fransız Ordusu komutanlığı, Moritanya sınırında bir gecede gerçekleştiği belirtilen operasyondaki ölü sayısını doğruladı.
Kaynak: İHA
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