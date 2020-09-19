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  3. Macron Türkçe tweet paylaştı: "Diyaloğu yeniden açalım"

Macron Türkçe tweet paylaştı: "Diyaloğu yeniden açalım"

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Twitter hesabından yaptığı Türkçe paylaşımda, "Diyaloğu yeniden açalım" dedi.

Macron Türkçe tweet paylaştı: "Diyaloğu yeniden açalım"

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Twitter hesabından Türkçe bir mesaj paylaştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, resmi Twitter hesabından Doğu Akdeniz'de yaşanan krize ilişkin bir mesaj paylaştı. Korsika'da yapılan Med7 toplantısına gönderme yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Ajaccio'da, Türkiye'ye net bir mesaj gönderdik: iyi niyetli, naiflik olmaksızın sorumlu bir diyaloğu yeniden açalım. Bu çağrı bundan böyle Avrupa Parlamentosu’nun da çağrısı. Görünüşe göre de işitilmiş. İlerleyelim." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'ye net bir mesaj gönderdik: iyi niyetli, naiflik olmaksızın sorumlu bir diyaloğu yeniden açalım. Bu çağrı bundan böyle Avrupa Parlamentosu’nun da çağrısı. Görünüşe göre de işitilmiş. İlerleyelim."

 

 



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