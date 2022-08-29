Macron'dan açıklama: "Nükleer silahlar savaşın nesnesi olamaz"

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile hem Rusya-Ukrayna savaşını hem de atom enerjsini görüşmek üzere Fransa'nın başkenti Paris'e geldi.

"TAM ANLAMIYLA EKONOMİK VE SİYASİ BİR KRİZ"

Cumhurbaşkanı Macron, Morawiecki'yi Paris'teki Elysee Sarayı'nda karşıladı. İkili görüşmeye geçmeden önce açıklamalarda bulunan Morawiecki, "Rusya Ukrayna'ya saldırarak büyük bir krize neden oldu. Bu muhtemelen yeni başlayan bir kriz. Güvenliğimizi ve enerji ile ilgili konuları etkileyen, kelimenin tam anlamıyla ekonomik ve siyasi bir kriz. Tüm sorunları bir arada yaşadığımız bir zamandayız" ifadelerini kullandı.

"UKRAYNA'YI DESTEKLEMEKTE KARARLIYIZ"

Morawiecki'nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, iki ülke arasındaki ilişkilere değinen Macron, "Nükleer silahlar savaşın nesnesi olamaz. Bu durum bizi son zamanlarda eskisinden daha yakın bir işbirliğine götürdü. Bu yüzden burada olduğunuz için tekrar teşekkür ederim. Ukrayna'yı bu savaş süresince beraber desteklemekte kararlı olduğumuzu da yinelemek istiyorum" diye konuştu.