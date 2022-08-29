Macron'dan açıklama: "Nükleer silahlar savaşın nesnesi olamaz"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ile görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, "Nükleer silahlar savaşın nesnesi olamaz" diye konuştu.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
YAYINLAMA
Google News
Macron'dan açıklama: "Nükleer silahlar savaşın nesnesi olamaz"

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile hem Rusya-Ukrayna savaşını hem de atom enerjsini görüşmek üzere Fransa'nın başkenti Paris'e geldi.

"TAM ANLAMIYLA EKONOMİK VE SİYASİ BİR KRİZ"

Cumhurbaşkanı Macron, Morawiecki'yi Paris'teki Elysee Sarayı'nda karşıladı. İkili görüşmeye geçmeden önce açıklamalarda bulunan Morawiecki, "Rusya Ukrayna'ya saldırarak büyük bir krize neden oldu. Bu muhtemelen yeni başlayan bir kriz. Güvenliğimizi ve enerji ile ilgili konuları etkileyen, kelimenin tam anlamıyla ekonomik ve siyasi bir kriz. Tüm sorunları bir arada yaşadığımız bir zamandayız" ifadelerini kullandı.

Macron'dan açıklama: Nükleer silahlar savaşın nesnesi olamaz

"UKRAYNA'YI DESTEKLEMEKTE KARARLIYIZ"

Morawiecki'nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, iki ülke arasındaki ilişkilere değinen Macron, "Nükleer silahlar savaşın nesnesi olamaz. Bu durum bizi son zamanlarda eskisinden daha yakın bir işbirliğine götürdü. Bu yüzden burada olduğunuz için tekrar teşekkür ederim. Ukrayna'yı bu savaş süresince beraber desteklemekte kararlı olduğumuzu da yinelemek istiyorum" diye konuştu.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İslamofobi bitmek bilmiyor! Bu kez de Almanya'daki camiye tehdit mektubu bırakıldı!
İslamofobi bitmek bilmiyor! Bu kez de Almanya'daki camiye tehdit mektubu bırakıldı!
Irak'ta hareketli dakikalar! Sadr yanlıları Bağdat'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girdi!
Irak'ta hareketli dakikalar! Sadr yanlıları Bağdat'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girdi!
İsveç'te feribot yangını! İçeride 300 kişi feribotta mahsur kaldı!
İsveç'te feribot yangını! İçeride 300 kişi feribotta mahsur kaldı!
Oreo bisküvilerinde salmonella virüsü teşhisi ortaya atılmıştı! Üretim şirketinden açıklama geldi!
Oreo bisküvilerinde salmonella virüsü teşhisi ortaya atılmıştı! Üretim şirketinden açıklama geldi!
Gaza bastıracak indirim müjdesi geldi! Benzinli araç sahipleri bu habere çok sevinecek!
Gaza bastıracak indirim müjdesi geldi! Benzinli araç sahipleri bu habere çok sevinecek!
Bakan Akar'dan Yunanistan açıklaması: "Bu kadar aleni şımarıklık, bu kadar pervasızlık kabul edilemez"
Bakan Akar'dan Yunanistan açıklaması: "Bu kadar aleni şımarıklık, bu kadar pervasızlık kabul edilemez"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Utanmadan sıkılmadan ’İşsizlik var’ diyorlar, ne işsizliği ya"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Utanmadan sıkılmadan ’İşsizlik var’ diyorlar, ne işsizliği ya"
Efsane Akıl Çağı romanının yazarı filozof Jean Paul Sartre'ın eserlerinden en güzel alıntılar...
Efsane Akıl Çağı romanının yazarı filozof Jean Paul Sartre'ın eserlerinden en güzel alıntılar...
MHP lideri Bahçeli'den CHP'li Tunç Soyer'in astırdığı İzmir afişlerine sert tepki: "Güzel İzmir’imiz perişan vaziyettedir"
MHP lideri Bahçeli'den CHP'li Tunç Soyer'in astırdığı İzmir afişlerine sert tepki: "Güzel İzmir’imiz perişan vaziyettedir"
Ufku dünyalar kadar geniş, kalemi mızrak gibi kuvvetli rahmetli Sezai Karakoç'un eserlerinden muhteşem alıntılar...
Ufku dünyalar kadar geniş, kalemi mızrak gibi kuvvetli rahmetli Sezai Karakoç'un eserlerinden muhteşem alıntılar...
İslamofobi bitmek bilmiyor! Bu kez de Almanya'daki camiye tehdit mektubu bırakıldı!
İslamofobi bitmek bilmiyor! Bu kez de Almanya'daki camiye tehdit mektubu bırakıldı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kütahya'da konuştu: "Türk'ün esir edilemeyeceğini, tüm dünyaya ilan ettik"
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kütahya'da konuştu: "Türk'ün esir edilemeyeceğini, tüm dünyaya ilan ettik"