Macron'dan saçma ifadeler: Türkiye bu riski göze alıyor!

Batı'nın yaratıp Ortadoğu'ya saldığı terör örgütü DEAŞ'la ilgili Türkiye'yi suçlayıcı açıklamaları devam ediyor.

Terör örgütü DEAŞ'la göğüs göğüse çarpışıp binlerce teröristi etkisiz hale getiren tek ülkenin Türkiye olmasına karşın ABD ve Fransa, Türkiye'ye yönelik suçlamalarını sürdürüyor.

Suçlamalar Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla daha da çok arttı. Öyle ki Fransa'dan gelen açıklamalar 'saçmalık' boyutunu da aştı.

FRANSA CUMHURBAŞKANI MACRON'DAN "TÜRKİYE OPERASYONU MÜMKÜN OLDUĞU KADAR KISA SÜREDE BİTİRSİN" ÇAĞRISI

Fransa'nın Lyon kentinde açıklamalarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin Suriye'ye düzenlediği operasyonu 'mümkün olduğu kadar kısa sürede bitirmesi' çağrısında bulundu.

MACRON'DAN SAÇMA İFADELER: TÜRKİYE BU RİSKİ GÖZE ALDI

Operasyonun DEAŞ halifeliğinin yeniden inşa edilmesine destek olabileceğini iddia eden Macron, Türkiye'nin bu riski göze aldığını söyledi.

MACRON, YPG'LİLERLE YÜZ YÜZE GÖRÜŞÜP "DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ" DEMİŞTİ

Dün, YPG'nin isim değiştirmiş hali DSG sözcüsü ile yüz yüze görüşen Fransa Cumhurbaşkanı, DSG ile dayanışma ifade ederken Türkiye'nin operasyon hazırlığından çok endişeli olduğunu dile getirmişti.