Maçta bir anda yere yığılmıştı: Christian Eriksen'in sağlık durumu belli oldu! Danimarka'nın orta saha mevkiinde top koşturan futbolcusu Christian Eriksen bugünkü maçta aniden yere yığıldı. Kalbi duran Eriksen'e sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapılmıştı. Hastaneye kaldırılan yıldız futbolcu hakkında açıklama geldi.

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Son dakika... Danimarka’nın yıldız oyuncusu Christian Eriksen URO 2020 B Grubu'ndaki Danimarka - Finlandiya maçında aniden yere yığıldı. 29 yaşındaki futbolcu yapılan müdahaledenin ardından hastaneye kaldırılmıştı. SEVİNDİREN HABER GELDİ! Yapılan açıklamaya göre Cristian Eriksen'in bilinci açık ve hayatı fonksiyonları yerinde. Yoğun bakımda tedaviye alındı. MAÇ ERTELENDİ! Öte yandan UEFA, Danimarka-Finlandiya maçının askıya alındığını açıkladı. Bölge Gündem sinan çetin