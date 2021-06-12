Hatay Valiliği açıkladı: Ölü sayısı 13'e yükseldi!EURO 2020: Galler 1 –1 İsviçre | Maç özeti, sonucuÇılgın Sayısal Loto sonuçları 12 Haziran 2021 Cumartesi | Çılgın Sayısal Loto Sonuç sorgulama ekranı 2021Maçta bir anda yere yığılmıştı: Christian Eriksen'in sağlık durumu belli oldu!Korku dolu anlar! Cristian Eriksen bir anda yere yığıldı! Cristian Eriksen düşme anıChristian Eriksen kimdir, kaç yaşında? Christian Eriksen öldü mü, sağlık durumu nasıl?Danimarka-Finlandiya maçı askıya alındı!Maç askıya alındı ne demek? Maç neden askıya alınır? Danimarka - Finlandiya maçı neden askıya alındı?12 Haziran koronavirüs tablosu paylaşıldı! İşte günlük vaka sayısıKadir Şeker yine gündemde! Ayşe Dırla'nın kardeşi de eroinden tutuklandı!
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Maçta bir anda yere yığılmıştı: Christian Eriksen'in sağlık durumu belli oldu!

Maçta bir anda yere yığılmıştı: Christian Eriksen'in sağlık durumu belli oldu!

Danimarka'nın orta saha mevkiinde top koşturan futbolcusu Christian Eriksen bugünkü maçta aniden yere yığıldı. Kalbi duran Eriksen'e sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapılmıştı. Hastaneye kaldırılan yıldız futbolcu hakkında açıklama geldi.

Maçta bir anda yere yığılmıştı: Christian Eriksen'in sağlık durumu belli oldu!

Son dakika... Danimarka’nın yıldız oyuncusu Christian Eriksen URO 2020 B Grubu'ndaki Danimarka - Finlandiya maçında aniden yere yığıldı.

29 yaşındaki futbolcu yapılan müdahaledenin ardından hastaneye kaldırılmıştı. 

SEVİNDİREN HABER GELDİ! 

Yapılan açıklamaya göre Cristian Eriksen'in bilinci açık ve hayatı fonksiyonları yerinde. Yoğun bakımda tedaviye alındı.

MAÇ ERTELENDİ! 

Öte yandan UEFA, Danimarka-Finlandiya maçının askıya alındığını açıkladı.

Danimarka-Finlandiya maçında Christian Eriksen'in kalbi durdu!

Bölge Gündem
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
1
0
1
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT