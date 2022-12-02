Maçta FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü andı olanlar oldu! Spiker Alpay Bakırcıgil TRT'den ayrıldı!

TRT kanallarında devam eden Dünya Kupası maçlarında dün akşam Kanada-Fas maçının spikerliğini Alper Bakırcıgil yaptı. Maçın 4. dakikasında atılan gol sonrası FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün ismin anarak yorumda bulunan Alpay Bakırcıgil apar topar devre arasında yayından alındı.

"EN HIZLI GOL HAKAN ŞÜKÜR TARAFINDAN ATILMIŞTI"

Maçın 4. dakikasında Hakim Ziyech, Fas'ı 1-0 öne geçirmesi sonrası Alpay Bakırcıgil sonrası "Şunu hatırlatmak gerekiyor ki, Dünya Kupası'nın en hızlı golü Hakan Şükür tarafından atılmıştı" şeklinde bir yorumda bulundu.

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Hakan Şükür'ün isminin zikredilmesi sonrası Alpay Bakırcıgil yayından alındı ve maçın ikinci yarısını Cüneyt Kıran sundu.

"FETÖ BİR TERÖR ÖRGÜTÜDÜR"

Alpay Bakırcıgil maç sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "Kanada-Fas maçında dünya kupası tarihinin en erken golü Hakan Şükür tarafından atıldığı bilgisini istatistiki bilgi olarak verdim. Devre arasında maç anlatımını Cüneyt Kıran arkadaşıma devretmek ZORUNDA kaldım FETÖ bir terör örgütüdür. Vatan sevgimizi kimseye sorgulatmayız"

TRT İLE İLİŞİĞİ KESİLDİ

"Uzun yıllar gururla çalıştığım TRT kurumundan bugün yaşanan olay sonrasında ilişkim kesilmiştir.. Ayrılıklarda sevdaya dahildir.. Yeniden görüşmek dileğiyle HOŞÇAKALIN.." dedi.