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Maçta gerginlik! Brezilya - Arjantin maçında saha bir anda karıştı

Son dakika haberi... Brezilya ulusal sağlık kurulu yetkilileri, İngiltere'den gelen Arjantinli oyuncular Emiliano Martinez, Lo Celso, Romero ve Buendia'yı sınır dışı etme işlemini için sahaya girince Arjantin tartarları bu duruma karşı çıktı.

Maçta gerginlik! Brezilya - Arjantin maçında saha bir anda karıştı

2022 Dünya Kupası Güney Amerika Grup Elemeleri'nde dünya futbolunun iki devi; Brezilya ile Arjantin karşı karşıya gelirken saha bir anda karıştı.

Brezilya ulusal sağlık kurulu yetkilileri, İngiltere'den gelen Arjantinli oyuncular Emiliano Martinez, Lo Celso, Romero ve Buendia'yı sınır dışı etme işlemini yapmak için sahaya girdi, Arjantin tarafı karşı çıktı ve soyunma odasına gitti.

Detaylar geliyor...

Berkem Temizel
Gece Editörü
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