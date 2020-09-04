Şanlıurfa Valiliği açıkladı! İl genelinde etkinlikler 1 ay boyunca yasaklandıElazığ’ın Sivrice ilçesinde 3.7 şiddetinde deprem4 Eylül koronavirüs tablosu|Vaka sayısı kaç oldu bugün Türkiye?Maçta gülen taraf Trabzonspor oldu!Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: "6 ile yeni hastane yapılacak"Yeni düzenleme! BDDK'dan flaş kararGenç kıza dehşeti yaşattı! Korkunç olayda flaş gelişmeKoronavirüs aşısında son durum ne?Binali Yıldırım korona mı? Binali yıldırım son durumu nedir?Mike Pompeo'dan Yunanistan ve Türkiye'ye gerilim çağrısı
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Maçta gülen taraf Trabzonspor oldu!

Maçta gülen taraf Trabzonspor oldu!

Yeni sezon öncesinde Çaykur Rizespor, Trabzonspor ile Rize'de karşı karşıya geldi. Mücadelenin kazananı 4-3 skorla Trabzonspor oldu.

Maçta gülen taraf Trabzonspor oldu!

Trabzonspor, Süper Lig'de yeni sezon öncesinde hazırlık maçında Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Trabzonspor, sahadan 4-3 galibiyetle ayrıldı.

Trabzonspor'un gollerini 17. ve 21. dakikalarda Abdülkadir Ömür, 42. dakikada Nwakaeme ve 45. dakikada Pereira attı, Çaykur Rizespor'un gollerini ise 13. (penaltı) ve 34. dakikalarda Skoda, 49. dakikada Abdullah Durak kaydetti.

Çaykur Rizespor, sahasındaki mücadeleye Zafer, Moroziuk, Abduulah, Dimitros, Emir Han, Yasin, Samudio, Fabricio, Boldrin, Michalak, Skoda ilk 11'i ile başlarken Trabzonspor ise yeni isimlerinin de yer aldığı Erce, Pereira, Edgar, Campi, Marlon, Trondsen, Flavio, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme kadrosuyla maça çıktı.

Bölge Gündem
Editör Ekibi


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT