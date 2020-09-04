Trabzonspor, Süper Lig'de yeni sezon öncesinde hazırlık maçında Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Trabzonspor, sahadan 4-3 galibiyetle ayrıldı.

Trabzonspor'un gollerini 17. ve 21. dakikalarda Abdülkadir Ömür, 42. dakikada Nwakaeme ve 45. dakikada Pereira attı, Çaykur Rizespor'un gollerini ise 13. (penaltı) ve 34. dakikalarda Skoda, 49. dakikada Abdullah Durak kaydetti.

Çaykur Rizespor, sahasındaki mücadeleye Zafer, Moroziuk, Abduulah, Dimitros, Emir Han, Yasin, Samudio, Fabricio, Boldrin, Michalak, Skoda ilk 11'i ile başlarken Trabzonspor ise yeni isimlerinin de yer aldığı Erce, Pereira, Edgar, Campi, Marlon, Trondsen, Flavio, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme kadrosuyla maça çıktı.