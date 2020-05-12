Madagaskar, geliştirdiği Kovid-19 bitkisel ilacını Gambiya'ya gönderdi

ABUJA (AA) - Madagaskar'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği bitkisel ilaç "Covid Organics"i Batı Afrika ülkesi Gambiya'ya gönderdiği bildirildi.

Gambiya Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19’la mücadele kapsamında Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina'nın gönderdiği "Covid Organics"in teslim alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Gönderilen ilaçlar Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğuna (ECOWAS) üye ülkelerin Kovid-19'a karşı verdiği mücadeleye yönelik armağanın bir parçasıdır. İlaçlar, Sağlık Bakanlığına teslim edildi." ifadelerine yer verildi.



Gambiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da ülkede şimdiye kadar yapılan binden fazla Kovid-19 testinden 22'sinin pozitif çıktığı, 10 kişinin iyileştiği ve 1 kişinin ise virüsten hayatını kaybettiği belirtildi.



Senegal, Gine Bissau, Kongo Cumhuriyeti, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Tanzanya, Komorlar Birliği, Nijerya, Gambiya ve Nijer de Madagaskar'dan Covid Organics talep etmişti.



- Sıtma tedavisinde etkili artemisia bitkisinden geliştirildi



Madagaskar Uygulamalı Araştırma Enstitüsü bilim insanları, sıtma tedavisinde kullanılan artemisia bitkisi ve ülkedeki birçok şifalı otun karışımından oluşan "Covid Organics"i geliştirmişti.



Madagaskar Cumhurbaşkanı Rajoelina, Kovid-19'a karşı geliştirdikleri önleyici ve tedavi edici bitkisel ilacı 20 Nisan'da canlı yayında içerek tanıtmıştı.



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bazı bitkisel ilaçlar ve geleneksel tıbbın, Kovid-19 semptomlarını hafiflettiğini kabul etmiş ancak bu maddelerin hastalığı önlediği ya da iyileştirdiğine dair hiçbir kanıt bulunmadığını bildirmişti.

Kaynak: AA