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Madagaskar'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Madagaskar'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Madagaskar'ın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri, haritadaki konumu, Müslüman Nüfusunun olup olmadığı merak edilen konular arasında yer almakta ve araştırılmaktadır. Haberimizden Madagaskar'ın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere ulaşabilirsiniz.

Madagaskar'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Madagaskar'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Madagaskar ya da resmî adıyla Madagaskar Cumhuriyeti, Afrika kıtasına bağlı bir ada ülke olup, kıtanın doğu kesiminde Hint Okyanusu'nun batı kısmında yer almaktadır. Mozambik Kanalı ülkeyi Afrika ana kıtası ile birbirinden ayırmaktadır. Madagaskar adası, dünyanın dördüncü büyük adasıdır.

Madagaskar'ın Nüfusu Kaç Kişidir?

Madagaskar 27691018 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 51. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0036 olduğu görülmektedir.

Madagaskar'ın Müslüman Nüfus sayısı 215000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 1,1 olarak rakamlara yansımıştır.

Madagaskar'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Madagaskar'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Madagaskar'ın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda  Madagaskar'ın yüz ölçümü 588491 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Madagaskar'ın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 5501  km²    Karasal Alan : 581540 km²

Madagaskar'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Madagaskar'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Madagaskar'ın Haritadaki Yeri / Konumu

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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