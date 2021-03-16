Madagaskar'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Madagaskar'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Madagaskar ya da resmî adıyla Madagaskar Cumhuriyeti, Afrika kıtasına bağlı bir ada ülke olup, kıtanın doğu kesiminde Hint Okyanusu'nun batı kısmında yer almaktadır. Mozambik Kanalı ülkeyi Afrika ana kıtası ile birbirinden ayırmaktadır. Madagaskar adası, dünyanın dördüncü büyük adasıdır.

Madagaskar'ın Nüfusu Kaç Kişidir?

Madagaskar 27691018 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 51. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0036 olduğu görülmektedir.

Madagaskar'ın Müslüman Nüfus sayısı 215000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 1,1 olarak rakamlara yansımıştır.

Madagaskar'ın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Madagaskar'ın yüz ölçümü 588491 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Madagaskar'ın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 5501 km² Karasal Alan : 581540 km²

Madagaskar'ın Haritadaki Yeri / Konumu