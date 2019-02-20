Madak: “Yapılması planlanan ihale iptal edilecektir”

AK Parti Bozcada Belediye Başkan Adayı Erdoğan Madak, 28 Şubat'ta yapılması planlanan ihalenin iptal edileceğini duyurarak, "Bugün de yarın da, Bozcaada'mızın doğal yapısının korunması ve kollanması noktasında halkımızla aynı hassasiyeti taşıyacağımın bilinmesini isterim" dedi.

AK Parti Bozcaada Belediye Başkan Adayı Erdoğan Madak, " İlçemiz sınırları içerisinde araması yapılmak üzere, 2015 yılında yapılan ihale, Enco İstanbul Seyahat ve Taşımacılık Tic.Ltd.Şti ve Zehra Enerji Üretim Ltd. Şti. adına Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatı verilmiş ancak fiziki gerçekleşme olmamıştır. Bu tür durumlarda 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10.maddesinin 1.fıkrasının c) bendi gereği ihale yenilenir, ihaleye katılım olmaması durumunda ya verilen ruhsatların düşürülmesi yada yeni katılımcılarla aramaya tekrar açılması için ihaleye çıkılır, hükmü gereği Resmi gazetede ilan edilerek 28 Şubat için ihale günü alınmıştı" diye konuştu.

"Birkaç gündür gündemimizi meşgul eden ve halkımızı huzursuz eden konu ile ilgili Gurup Başkanvekilimiz Bülent Turan, Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ve Çanakkale Valimiz Orhan Tavlı ile yaptığımız görüşmeler neticesinde 28 Şubat da yapılması planlanan ihale iptal edilecektir" diyen Madak, "Bugün de yarın da , Bozcaada'mızın doğal yapısının korunması ve kollanması noktasında halkımızla aynı hassasiyeti taşıyacağımın bilinmesini isterim" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA