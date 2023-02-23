Madalin Mihaescu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Madalin Mihaescu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Madalin Mihaescu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Madalin Mihaescu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Madalin Mihaescu 21 Ekim 1988 tarihinde Drobeta Turnu-Severin şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Mădălin Licuță Mihăescu şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Madalin Mihaescu Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSA Steaua futbol takımında oynamaktadır. CSA Steaua takımına 16 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Madalin Mihaescu'nin CSA Steaua ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Madalin Mihaescu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Madalin Mihaescu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Madalin Mihaescu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Madalin Mihaescu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Dinamo II

1 Ocak 2012 yılında Chindia

1 Temmuz 2013 yılında AS FC Buzău

16 Temmuz 2014 yılında FC Olt Slatina

1 Şubat 2016 yılında Juventus Buk.

1 Ocak 2018 yılında ACSM Poli Iasi

1 Temmuz 2019 yılında Petrolul

16 Ocak 2020 yılında CSA Steaua

Madalin Mihaescu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Madalin Mihaescu şuan CSA Steaua takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.