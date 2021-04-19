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  3. Madde bağımlılarına mesken olan metruk binalar huzur ve güvenlik için yıkıldı

Madde bağımlılarına mesken olan metruk binalar huzur ve güvenlik için yıkıldı

Osmangazi Belediyesi, Zafer Mahallesi'nde madde bağımlıları tarafından kullanıldığı öğrenilen metruk binaları yıktı.

Madde bağımlılarına mesken olan metruk binalar huzur ve güvenlik için yıkıldı

Osmangazi Belediyesi, mahallelerde yaşayan halkı oldukça tedirgin eden metruk binaların yıkımını sürdürüyor. Halkın can ve mal güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra madde bağımlılarının mesken tutması nedeniyle de yoğun şikâyetlere konu olan metruk binaları tek tek tespit eden Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından binaların yıkımını gerçekleştiriyor. Vatandaşlardan gelen talep ve şikâyetleri dikkate alan belediye ekipleri, son olarak Zafer Mahallesi Hacı Hasan Sokak üzerinde yer alan metruk binayı yıktı. Yıkım sırasında çevreye rahatsızlık verilmemesi için gerekli tüm önlemler alındı. Yıkım öncesi binanın boş olup olmadığı kontrol edildi. Kontrollerin ardından iş makinesiyle yıkım gerçekleştirildi.

Belediye ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binaları, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre yıkmaya devam edeceklerini belirtti.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Madde bağımlılarına mesken olan metruk binalar huzur ve güvenlik için yıkıldı

Madde bağımlılarına mesken olan metruk binalar huzur ve güvenlik için yıkıldı

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