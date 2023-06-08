Madde bağımlılarının meskeni olan eski ahşap ev küle döndü

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Kuruçeşme Mahallesi'nde Dik Çeşme Sokak üzerinde bulunan iki katlı ahşap ev alevlere teslim oldu.

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Madde bağımlılarının meskeni olan eski ahşap ev küle döndü

Bursa'da iki katlı ahşap ev alevlere teslim oldu. Mahalle sakinleri binaya madde bağımlılarının girip çıktığını iddia etti.

ESKİ İKİ KATLI EV ALEVLERE TESLİM OLDU

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Kuruçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Dik Çeşme Sokak üzerinde bulunan 2 katlı tarihi ahşap evden dumanlar yükselmeye başladı. Çevredekiler durum üzerine olayı 112 Acil Çağrı Merkez'ine bildirdi. Kısa sürede evi saran alevleri olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaklaşık yarım saatlik müdahale sonrası kontrol altına alabildi. Alevlerin sardığı evin kullanılmadığı öğrenilirken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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Mahalle sakinleri ahşap binaya madde bağımlılarının girip çıktığını belirterek, "Millet buraya girip çıkanlardan bıkmıştı. Yangın çıktı. Böyle olacağı belliydi" dediler.

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KAYNAK: İHA

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