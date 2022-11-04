Madde bağımlısı genç dehşet saçtı! Tedaviye ikna etmeye çalışan kuzenini ve babasını...

Alınan bilgilere göre olay dün saat 19.00 sıralarında Beyoğlu, Keçeci Piri Mahallesi, Ufuk Sokak’ta meydana geldi. İddialara göre uyuşturucu bağımlısı olan Abdullah Ç.’yi tedavi olmaya ikna etmek isteyen ailesi, konuşmayı denese de başarılı olamadı. Bunun üzerine baba Mesut Ç. askerden izine gelen astsubay yeğeni Mehmet Ç.’yi Abdullah Ç.’yi ikna etmesi için eve çağırdı. Ailesinin çabalarına rağmen ikna olmayan ve ailesine karşı çıkan Abdullah Ç. cinnet getirdi.

BIÇAKLA DEHŞET SAÇTI

Baba Mesut Ç. oğlunun cinnet getirmesi sonucu diğer odaya kaçtı. Mehmet Ç. aynı odada kaldığı Abdullah Ç.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Göğsünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Mehmet Ç. kanlar içinde yere yığıldı.

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SİLAHLA RASTGELE ATEŞ ETTİ

Kuzeninin tabancasını alan Abdullah Ç. evin içinde rastgele ateş etti. Kurşunlardan birinin isabet ettiği baba Mesut Ç. de olay yerinde hayatını kaybetti.

ÖZEL HAREKAT OPERASYON DÜZENLEDİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Abdullah Ç. polis ekiplerine dirense de eve operasyon düzenleyen özel harekat polisleri Abdullah Ç.’yi etkisiz hale getirdi. Bunun üzerine eve giren sağlık ekipleri baba Mesut Ç.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

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ASTSUBAYIN SAĞLIK DURUMU

Göğsünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Mehmet Ç. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Mehmet Ç. tedavi altına alınırken hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.