Madde bağımlısı genç okulda dehşet saçtı! 1 ölü 5 yaralı!

Ankara'da madde bağımlısı genç okulda bir arkadaşına saldırdı. Kahramanmaraş depremleri sonrası okulunu değiştiren genç arkadaşının kurbanı oldu. Bıçaklı saldırıda genç yaşamını yitirirken 5 kişi de yaralandı.

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Madde bağımlısı genç okulda dehşet saçtı! 1 ölü 5 yaralı!

Olay Ankara'nın Aydınlar Mahallesi Hürriyet Caddesi Şehit Erhan Dural Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen 17 yaşındaki Y.B.B, okul önünde çevredekileri rahatsız etmeye başladı. Bu sırada, Ankara'da üniversite eğitimi gören 22 yaşındaki Filistin vatandaşı Omar A'ya, "Sen bana küfür etmişsin" diye saldıran öğrenci, "Seni tanımıyorum. Neden küfür edeyim?" diyen Omar A'yı bıçakla çeşitli yerlerinden yaraladı.

Madde bağımlısı genç okulda dehşet saçtı! 1 ölü 5 yaralı!

1 GENCİ HAYATTAN KOPARDI

Uyuşturucu etkisiyle bilincinin yerinde olmadığı iddia edilen gencin okul çevresindeki 11. sınıf öğrencileri 17 yaşındaki Alperen Palta, E.E, Y.B, 10. sınıf öğrencisi İ.C.A. ve 9. sınıf öğrencisi S.T.Y'yi de çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı. Saldırgan öğrenci, öğretmen ve velilerce etkisiz hale getirilerek, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

AİLESİYLE DEPREMDEN KAÇIP ANKARA'YA GELMİŞLERDİ

29 Mayıs Devlet Hastanesine kaldırılan öğrencilerden Alperen Palta'nın hayatını kaybettiği öğrenildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Çoçuk Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan Y.B.B. ise çıkarıldığı mahkeme de tutuklandı. Keçiören Adli Tıp Kumundaki otopsinin ardından cenazesi ailesine teslim edilen öğrenci Alperen Palta'nın depremden sonra ailesiyle Kahramanmaraş'tan Ankara'ya geldiği öğrenildi.

KALBİNDEN BIÇAKLANDI

Palta'nın kuzeni Mücahit Demir, Adli Tıp Kurumu önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, "terör estiren saldırganın okul çıkışında önüne gelene saldırarak ilerlediğini", son olarak da kuzeni Alperen'i kalbinden bıçakladığını anlattı.

Demir, "Kahramanmaraş'tan depremden kaçıp gelmişlerdi. Kahramanmaraş'ta evleri orta hasarlı, oturulmayacak durumda. Yaklaşık iki haftadır Ankara'dalar. Daha önce Antalya'ya gitmişlerdi. Okul nedeniyle Ankara'ya geldi. Ankara'da böyle bir şey geldi başımıza. Alperen çok mülayimdi, kimseye dokunmazdı. Okuldan eve, evden okula giderdi. Öyle bir kişiydi." diye konuştu. Palta'nın cenazesinin Kahramanmaraş'ta toprağa verileceği öğrenildi.

Madde bağımlısı genç okulda dehşet saçtı! 1 ölü 5 yaralı!

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