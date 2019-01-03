‘Madde Kullanımını Önleyici Anne-Baba Davranışları’ seminerleri devam ediyor

Eskişehir Kent Konseyi Kadın Meclisi öncülüğünde, Anadolu Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi paydaşlığında başlatılan "Madde Kullanımını Önleyici Anne-Baba Davranışları" konulu seminerler devam ediyor.

Anadolu Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi Öğretim Görevlisi Psikolojik Danışman Sevgi Dönmezel ve Öğretim Görevlisi Ayşe Kızıltaş tarafından Kent Konseyi üyelerine verilen seminerlerde bağımlılıkla mücadelede anne-babalara düşen görevler, madde kullanan çocukta yaşanan belirtiler ve bu durumda yapılması gerekenler anlatıldı. Konunun uzmanları, anne -babaların çocukları ile iyi bir iletişim kurmasının önemine değinerek "Çocuklarınızı tehdit etmeyin, yargılamayın. Konferans vermek yerine onu da dinlemeyi tercih edin" dediler.

Kadın Meclisi Başkanı Sühendan Koparal madde kullanımını önleyici anne-baba davranışları konulu seminerlerin ailelere farkındalık kazandırdığı belirterek "Farklı mahallelerimizde alanında uzman öğretim görevlilerimiz ile bağımlılık konusunda ebeveynlerimize bilgilendirme çalışmaları yaptık ve olumlu geri dönüşler aldık. Bu konuda çalışmalarımız devam edecek" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA