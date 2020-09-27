Maddi imkansızlıklar sonucu bunalıma girdi! Üst geçitte intihara kalkıştı

Çorum'da Burunçiftliği Kavşağı'ndaki bir üst geçitte yaşanan olayda maddi kaynakların yetersizliğinden ötürü 30 yaşlarındaki S.G. isimli bir kadın, demir korkuluklara çıkıp intihar girişiminde bulundu. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri kadını uzun çabaları sonucu ikna edip intihar eyleminden vazgeçirdi.

Edinilen bilgilere göre, S.G (30) isimli kadın Burunçiftliği Kavşağı'nda bulunan üst geçide çıkarak intihara kalkıştı. Korkuluklarda birinin olduğunu gören yoldan geçen sürücüler polisi arayarak haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibinin yanı sıra, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle intihar edeceğini dile getiren kadını polisler sakinleştirmeye çalıştı. İntihar girişimi nedeniyle Çorum-Ankara karayolu tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

UZUN UĞRAŞLAR SONUCU İKNA EDİLDİ

Demir korkuluklara tutunarak sağa, sola doğru yürüyen kadını polisler ikna etmek için çabalarken, S.G’nin aşağı atlama ihtimaline karşı itfaiye ekipleri de aşağıda yol üzerine hava yastığı açtı. Yaklaşık bir saat sonra ikna edilen kadın korkuluklardan aşağı indirildi.

POLİSLERDEN KENDİSİNİ BIRAKMALARINI İSTEDİ

Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye götürülmek istenen kadın ambulansa binmemek için direnerek, polislerden kendisini bırakmalarını istedi. Bir süre yol üzerinde oturan genç kadın, daha sonra yakınlarının da yardımıyla polisler eşliğinde hastaneye götürüldü.