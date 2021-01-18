Fiziksel varlığı bulunmayan fakat buna rağmen işletmeye ticari çıkar veya fayda sağlayan varlıklar, son zamanlarda internet kullanıcıları tarafından arama motorlarında en sık bakılan konular listesinde yer alıyor. Peki Maddi olmayan duran varlıklar nedir? | 26 maddi olmayan duran varlıklar nelerdir? İşte tüm detaylar...

MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR NEDİR?

Maddi olmayan duran varlıklar, herhangi bir fiziksel varlığı bulunmayan ve bir seneden daha uzun bir süre elde tutulmak amacıyla alınan varlıkları kapsar.

Herhangi bir fiziksel varlığı bulunmayan ve işletmenin belli ölçüde yararlandığı ya da yararlanmayı planladığı aktifleştirilen giderler ile belli koşullar altında hukuken himaye göre haklar bilançonun maddi olmayan duran varlıkları içinde gösterilir.

Maddi olmayan duran varlıklar işletmenin sahip olduğu haklar, imtiyazlar ve ayrıcalıklar şeklinde özetlenebilir. Patent, lisans, işletme hakkı, işletme ünvanı, marka, telif hakkı, şerefiye bu hesaba kaydedilen varlıklara örnek gösterilebilir. Bu tür varlıklar işletme tarafından bir bedel karşılığında satın alınmış olabileceği gibi işletme tarafından yaratılmış da olabilir. Bir işletmenin maden işletme hakkı için bedel ödemesi gerekirken diğer bir işletmenin çok değerli bir markaya sahip olması buna örnek gösterilebilir.

Maddi olmayan duran varlıklar oluştuklarında ya da bir bedel karşılığında satın alındıklarındaki değer üzerinden muhasebeleştirilirler ve kullanım sürelerine göre amortismana tabi tutulabilir. Ayrılan amortisman bilanço aktifinde negatif değer olarak takip edilmektedir, bu hesap bilançoda net değeri ile yer almış olur.

Bazı işletmeler için maddi olmayan varlıklar aktif büyüklüğünde büyük önem taşır ve bu nedenle değerinin tespit edilmesi önemlidir. Bir moda markasının marka değeri aktif varlıkların büyük bir bölümünü oluşturabilir.

Bilançonun aktifler bölümünde yer alan maddi olmayan duran varlıklar hesabının tek düzen hesap plan çerçevesindeki alt hesapları ve numaraları aşağıda listelenmiştir;

26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

260. Haklar

261. Şerefiye

262. Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri

263. Araştırma ve Geliştirme Giderleri

264. Özel Maliyetler

267. Diğer Maddi Olmayan Varlıklar

268. Birikmiş Amortismanlar (-)

269. Verilen Avanslar

25 MADDİ DURAN VARLIKLAR

Bu hesap grubunda, işletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilen ve tahmini yararlanma süresi bir yıldan fazla olan fiziki varlık kalemleri ile bunlarla ilgili birikmiş amortisman tutarları izlenir. Bu grup aşağıdaki hesaplardan oluşmaktadır.

250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI

251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI

252 BİNALAR HESABI

253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI

254 TAŞITLAR HESABI

255 DEMİRBAŞLAR HESABI

256 DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI

257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)

258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIML